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Capixabas pelo mundo

'Há uma rede muito grande de apoio aqui porque tem muito brasileiro'

Ouça a história da Nadine Alves, que mora em Portugal

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 18:08

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

03 fev 2022 às 18:08
Nadine Alves, que mora em Portugal
Nadine Alves, que mora em Portugal Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do Capixabas pelo mundo, a história é da jornalista Nadine Alves! Ela mora em Portugal desde setembro de 2021 e mudou-se para o país para cursar o Mestrado em Ciências Políticas. Ouça:
Capixabas pelo mundo - 03/02/2022

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