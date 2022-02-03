'Há uma rede muito grande de apoio aqui porque tem muito brasileiro'

Nesta edição do Capixabas pelo mundo, a história é da jornalista Nadine Alves! Ela mora em Portugal desde setembro de 2021 e mudou-se para o país para cursar o Mestrado em Ciências Políticas. Ouça:
Capixabas pelo mundo - 03/02/2022
Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 18:08
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