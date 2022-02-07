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Educação

Há previsão para a retomada das aulas presenciais da Ufes? Reitor esclarece

Ouça detalhes nesta entrevista com o professor Paulo Vargas

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 11:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 fev 2022 às 11:38
Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Edson Chagas/Arquivo AG
Desde 03 de novembro, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) iniciou a Fase 3 do Plano de Contingência, que determina as medidas a serem tomadas em meio à pandemia da Covid-19. O semestre que iniciou na data, o 2021/2, e segue até abril de 2022, foi o primeiro em que a universidade adotou o modelo híbrido - aulas remotas e presenciais. Até então, desde março de 2020, a Ufes funcionava em ensino remoto, devido ao novo coronavírus. Apenas os alunos dos últimos semestres dos cursos de saúde já contavam com aulas práticas presenciais. Há previsão para os alunos voltarem aos campis? Quem esclarece é o reitor Paulo Vargas, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Vargas - 07-02-22

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