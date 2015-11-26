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Entrevista

"Há desencontro de informações sobre a qualidade da água do Rio Doce"

A afirmação é do secretário de Estado de Meio Ambiente, Rodrigo Júdice, que acrescenta que isso acaba confundindo a população

Publicado em 26 de Novembro de 2015 às 14:54

Publicado em 

26 nov 2015 às 14:54
Lama de rejeitos da Samarco já atinge uma extensão 35 Km ao norte de Regência, em Linhares, 8 Km ao Sul e mais 8 Km ao leste (mar a dentro). Segundo o secretário de Estado de Meio Ambiente, Rodrigo Júdice, estas medições são diárias e realizadas duas vezes ao dia com a ajuda de uma aeronave.
Com a chegada do navio da Marinha ao litoral Norte, esta medição passará a ser em tempo real. Rodrigo Júdice reafirma que a qualidade da água em Colatina está própria para consumo. Sobre a notícia de que em Linhares, a prefeitura classificou a água como imprópria para consumo, irrigação e dessedentação animal, por conta da presença de substâncias como arsênio e chumbo, Júdice diz que há desencontro de informações que acabam confundindo a população.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Júdice - 26-11-15

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