"Há desencontro de informações sobre a qualidade da água do Rio Doce"

Lama de rejeitos da Samarco já atinge uma extensão 35 Km ao norte de Regência, em Linhares, 8 Km ao Sul e mais 8 Km ao leste (mar a dentro). Segundo o secretário de Estado de Meio Ambiente, Rodrigo Júdice, estas medições são diárias e realizadas duas vezes ao dia com a ajuda de uma aeronave.

Com a chegada do navio da Marinha ao litoral Norte, esta medição passará a ser em tempo real. Rodrigo Júdice reafirma que a qualidade da água em Colatina está própria para consumo. Sobre a notícia de que em Linhares, a prefeitura classificou a água como imprópria para consumo, irrigação e dessedentação animal, por conta da presença de substâncias como arsênio e chumbo, Júdice diz que há desencontro de informações que acabam confundindo a população.