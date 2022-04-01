Há como identificar um mentiroso? Cientista responde!

Sexta-feira, 1º de Abril, conhecido como "Dia da Mentira" em vários países ocidentais. Em entrevista à CBN Vitória, o neurocientista Fabiano de Abreu, professor e doutor em Neurociências pela Logos University International (UniLogos), explica as características de pessoas que tendem a mentir. Será a mentira uma doença? Segundo o neurocientista, o ato de mentir é por antemão uma defesa criada pelo nosso cérebro para evitar sofrer algum tipo de dor, seja simbólica ou real. Mas mentir de forma exagerada traz prejuízos ao cérebro, ao criar uma espécie de ciclo vicioso por conta da liberação de um neurotransmissor chamado dopamina, explica o entrevistado. Ouça as explicações completas!