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Dia da Mentira

Há como identificar um mentiroso? Cientista responde!

Ouça entrevista com o neurocientista Fabiano de Abreu, professor e doutor em Neurociências

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 11:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 abr 2022 às 11:12
É verdade ou mentira? 1 de abril e o
É verdade ou mentira? 1 de abril e o "Dia da Mentira" Crédito: Freepik
Sexta-feira, 1º de Abril, conhecido como "Dia da Mentira" em vários países ocidentais. Em entrevista à CBN Vitória, o neurocientista Fabiano de Abreu, professor e doutor em Neurociências pela Logos University International (UniLogos), explica as características de pessoas que tendem a mentir. Será a mentira uma doença? Segundo o neurocientista, o ato de mentir é por antemão uma defesa criada pelo nosso cérebro para evitar sofrer algum tipo de dor, seja simbólica ou real. Mas mentir de forma exagerada traz prejuízos ao cérebro, ao criar uma espécie de ciclo vicioso por conta da liberação de um neurotransmissor chamado dopamina, explica o entrevistado. Ouça as explicações completas!
Entrevista Fernanda Queiroz - Fabiano de Abreu - 01-04-22

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