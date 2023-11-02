Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Há alguma forma de manejar o luto de perder alguém de repente? Psicóloga explica!
Finados

Há alguma forma de manejar o luto de perder alguém de repente? Psicóloga explica!

Lidar com a perda de alguém pode ser um processo doloroso para a maioria das pessoas, especialmente quando a partida acontece sem qualquer preparação

Publicado em 02 de Novembro de 2023 às 10:21

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

02 nov 2023 às 10:21
Luto, tristeza, solidão
Luto, tristeza, solidão Crédito: Pexels
Das poucas certezas a vida dá, sua finitude é a mais garantida. Independente de crença, idade e questões de saúde, a morte chega para todos - e pode ser a qualquer momento. Ainda assim, lidar com o luto pode ser um processo doloroso para a maioria das pessoas, especialmente quando a partida é sem qualquer preparação. Neste dia de Finados, a CBN Vitória recebe a psicóloga Adriana Müller para um bate-papo sobre como lidar com mortes repentinas. Há alguma forma de manejar o luto de perder alguém de repente? Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - ADRIANA MULLER - 27.04s - 02-11-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados