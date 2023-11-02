Há alguma forma de manejar o luto de perder alguém de repente? Psicóloga explica!

Das poucas certezas a vida dá, sua finitude é a mais garantida. Independente de crença, idade e questões de saúde, a morte chega para todos - e pode ser a qualquer momento. Ainda assim, lidar com o luto pode ser um processo doloroso para a maioria das pessoas, especialmente quando a partida é sem qualquer preparação. Neste dia de Finados, a CBN Vitória recebe a psicóloga Adriana Müller para um bate-papo sobre como lidar com mortes repentinas. Há alguma forma de manejar o luto de perder alguém de repente? Ouça a conversa completa!