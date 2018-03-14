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H3N2: variação do vírus da gripe merece atenção

Vacinação na rede pública ainda não tem data definida no ES

Publicado em 14 de Março de 2018 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 mar 2018 às 11:52
Nos Estados Unidos, 47 mil casos de gripe foram confirmados durante o último inverno. A epidemia está mais letal por causa do vírus que está se espalhando. É o H3N2, um subtipo do vírus Influenza A. As autoridades recomendam que todos se vacinem. Aqui no Brasil ainda não há uma data para início da campanha de vacinação, que tradicionalmente acontece no mês de abril. 
Em entrevista à CBN Vitória, a pneumologista Cilea Martins, presidente da Sociedade de Pneumologia do Espírito Santo, fala sobre as variações do vírus da Influenza e como se prevenir.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dra. Cilea Martins - 14-03-18
 
Subtipo da gripe A, vírus H3N2 atinge, em especial, crianças e idosos. A gripe causada por H3N2 e a pelo H1N1 são dois tipos da doença que causam os mesmos sintomas e riscos em ser humano, a sua diferença está no tipo de cepa do vírus da gripe que a causa.
 
 
A Secretaria Estadual de Saúde informou que aguarda a definição de uma data por parte do Ministério da Saúde para dar início à imunização no Espírito Santo. 

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