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TRÂNSITO DE VITÓRIA

Guinchamento só com autorização de supervisor fere Código, diz Sindicato de Guardas

Representante dos agentes rebate determinação do secretário de Segurança Urbana de Vitória

Publicado em 28 de Maio de 2015 às 22:16

Publicado em 

28 mai 2015 às 22:16
O presidente do Sindicato dos Servidores das Guardas Civis Municipais e dos Agentes Municipais de Trânsito do Estado do Espírito Santo (Sigmates) Eduardo Dias Amorim, repercute as informações que estão sendo apontadas na CPI dos Guinchos, da Assembleia Legislativa, e no depoimento do secretário de Segurança Urbana de Vitória, Frônzio Calheira, na comissão.
Sobre as novas regras para guinchamento de carros em Vitória, em que para que o veículo seja removido, será necessário que o chefe de equipe dos agentes de trânsito vá ao local para autorizar, Amorim questiona se haverá imparcialidade nos guinchamentos, já que os chefes são cargos de confiança da prefeitura, e para ele, a mudança contraria do Código de Trânsito, pois retira a autonomia dos agentes. 
Amorim também descarta que o grande volume de guinchamentos em Vitória seja por conta da realização de uma operação-padrão para pressionar a administração sobre questões trabalhistas, desgastando a imagem do poder público. “Só estamos cumprindo o que está na lei. Seremos punidos por trabalhar?”. Sobre a possibilidade da abertura de sindicância para investigar todos os 244 agentes de Vitória para saber se estariam envolvidos em uma suposta máfia dos guinchos, o presidente do sindicato afirmou que a categoria não vê problemas em passar por essa apuração.
Flash Natália Devens - CBN Cotidiano - 28-05-15
Mudança de regras vai reduzir quantidade de veículos guinchados, afirma secretário

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