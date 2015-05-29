Guinchamento só com autorização de supervisor fere Código, diz Sindicato de Guardas

O presidente do Sindicato dos Servidores das Guardas Civis Municipais e dos Agentes Municipais de Trânsito do Estado do Espírito Santo (Sigmates) Eduardo Dias Amorim, repercute as informações que estão sendo apontadas na CPI dos Guinchos, da Assembleia Legislativa, e no depoimento do secretário de Segurança Urbana de Vitória, Frônzio Calheira, na comissão.

Sobre as novas regras para guinchamento de carros em Vitória, em que para que o veículo seja removido, será necessário que o chefe de equipe dos agentes de trânsito vá ao local para autorizar, Amorim questiona se haverá imparcialidade nos guinchamentos, já que os chefes são cargos de confiança da prefeitura, e para ele, a mudança contraria do Código de Trânsito, pois retira a autonomia dos agentes.

Amorim também descarta que o grande volume de guinchamentos em Vitória seja por conta da realização de uma operação-padrão para pressionar a administração sobre questões trabalhistas, desgastando a imagem do poder público. “Só estamos cumprindo o que está na lei. Seremos punidos por trabalhar?”. Sobre a possibilidade da abertura de sindicância para investigar todos os 244 agentes de Vitória para saber se estariam envolvidos em uma suposta máfia dos guinchos, o presidente do sindicato afirmou que a categoria não vê problemas em passar por essa apuração.