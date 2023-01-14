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Orgulho capixaba!

Guia elege os melhores pratos do mundo — e tem moqueca na lista!

A moqueca aparece em 49° lugar. Outros pratos do país que apareceram: Picanha Brasileira em 2°, a Vaca Atolada, em 29° e o Feijão Tropeiro, em 50°

Publicado em 14 de Janeiro de 2023 às 12:12

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

14 jan 2023 às 12:12
Moqueca Capixaba
Moqueca Capixaba Crédito: Ricardo Medeiros
O sabor da picanha brasileira conquistou o segundo lugar da lista de 100 melhores comidas tradicionais do mundo. O ranking foi divulgado pela conceituada premiação "Tasteatlas Awards 2022". O primeiro colocado do ranking foi o Karê, prato típico japonês. Mas outros pratos brasileiros foram destaques, inclusive, um que remete ao Espírito Santo: a moqueca! A moqueca aparece em 49º lugar. Outros pratos do país que apareceram: a Vaca Atolada em 29º e em 50º o Feijão Tropeiro. O que esse "ranking" aponta sobre a história da culinária brasileira? Em entrevista à CBN Vitória, a historiadora Patrícia Merlo, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e especialista em história da alimentação, fala sobre o assunto.
A historiadora destaca que a "moqueca", ao contrário do que muitos podem pensar, não é apenas a que remete à história capixaba. "Claro a gente sempre associa quando fala em moqueca à moqueca capixaba, mas temos que levar em conta a moqueca enquanto um prato que existe em outros lugares do país, em suas versões próprias. Até pra não cairmos no anacronismo de quando falarmos de moqueca achar que só existe a 'nossa'. A moqueca é muito ampla e tem uma série de outros usos, para além dos que conhecemos", explica. O site divulgou o "TasteAtlas Awards", lista que avalia os melhores pratos e receitas típicas de diversos países. O ranking leva em conta um apanhado de críticas e avaliações feitas por usuários e profissionais do mundo inteiro, classificando os pratos com notas de 1 a 5. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Patricia Merlo - 14-01-23.mp3

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