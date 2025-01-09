Guia e focinheira: Vila Velha reforça regras para circulação com cães em via pública

A Prefeitura de Vila Velha instalou placas informativas nas orlas das praias da Costa, Itapuã e Itaparica e no Parque da Prainha reforçando as orientações para a circulação de animais na cidade. Tutores de cães de médio e grande porte devem garantir que os animais só estejam nas vias públicas acompanhados por maiores de 18 anos, utilizando guia. Além disso, raças de guarda e combate, como Pit Bulls, só podem circular com guia curta e focinheira. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente de Bem-estar Animal de Vila Velha, Ester da Silva, detalha as orientações. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Ester da Silva - 09-01-25.mp3