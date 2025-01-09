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Convivência "aumigável"

Guia e focinheira: Vila Velha reforça regras para circulação com cães em via pública

Placas informativas foram instaladas na Praia da Costa, Itapuã, Itaparica e no Parque da Prainha

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 10:45

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

09 jan 2025 às 10:45
Vila Velha Praia Amiga dos Animais
Vila Velha Praia Amiga dos Animais Crédito: Assessoria PMVV
A Prefeitura de Vila Velha instalou placas informativas nas orlas das praias da Costa, Itapuã e Itaparica e no Parque da Prainha reforçando as orientações para a circulação de animais na cidade. Tutores de cães de médio e grande porte devem garantir que os animais só estejam nas vias públicas acompanhados por maiores de 18 anos, utilizando guia. Além disso, raças de guarda e combate, como Pit Bulls, só podem circular com guia curta e focinheira. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente de Bem-estar Animal de Vila Velha, Ester da Silva, detalha as orientações. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Ester da Silva - 09-01-25.mp3

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