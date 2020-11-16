Guerino Zanon, reeleito em Linhares, aponta desafios na pandemia

Guerino Zanon (MDB), de 64 anos, foi reeleito prefeito de Linhares neste domingo (15). O candidato obteve 54,44% dos votos válidos sobre os 29,01% do segundo colocado Lucas Scaramussa (DC). Foram 3.140 votos brancos e 4.791 nulos. Em entrevista nesta segunda-feira (16), Guerino Zanon destacou os desafios de gerenciar a cidade em meio a pandemia. "Tivemos também uma crise econômica, política e ética de 2014 até recentemente. Quando as coisas estavam começando a se equilibrar, veio a pandemia. Quem foi para a eleição ou para a reeleição, sendo novato ou não, e ganhou prometendo muitas coisas possivelmente vai ter muitas dificuldades. Em 2020, tivemos um equilíbrio no caixa das prefeituras graças à ajuda do governo federal, que termina agora em dezembro. A tendência é que o PIB do Brasil seja baixo e que os municípios trabalhem com menos recursos ainda. Então, é necessário que os prefeitos eleitos comecem a trabalhar logo, para não falar com a sociedade aquilo que não vai ser entregue. É necessário ser bastante franco com a sociedade". Acompanhe.