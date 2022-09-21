Guerino Zanon é o terceiro a participar da Sabatina: ouça as propostas do candidato

Em mais uma sabatina da série com os candidatos ao governo do Espírito Santo promovida pela CBN e A Gazeta, Guerino Zanon (PSD) é o entrevistado desta quarta-feira (21), a partir das 10 horas. Essa é mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos candidatos que concorrem ao comando do Palácio Anchieta nas Eleições 2022. Estão sendo entrevistados os cinco nomes mais bem colocados na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada no dia 2 de setembro. A ordem dos sabatinados tem como base a colocação do candidato na sondagem estimulada de intenção de votos. A série começou na última segunda-feira (19) com o candidato à reeleição, Renato Casagrande (PSB). Na terça-feira (20), foi dia do candidato Carlos Manato (PL). Nesta quinta-feira (22) será a vez de Audifax Barcelos (Rede); e na sexta-feira (23), com Capitão Vinicius Sousa (PSTU). Os candidatos Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB), que não estavam entre os cinco mais bem colocados na pesquisa Ipec, mas pontuaram, vão participar de uma reportagem com duração de cinco minutos a ser veiculada neste sábado (24) na rádio e no site. daqui a pouco, ao vivo, você acompanha então a sabatina eleições 2022!!!