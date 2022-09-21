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Eleições 2022

Guerino Zanon é o terceiro a participar da Sabatina: ouça as propostas do candidato

Nesta quinta-feira (22) será a vez de Audifax Barcelos (Rede); e na sexta-feira (23), Capitão Vinicius Sousa (PSTU)

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 11:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 set 2022 às 11:26
O candidato ao governo do Estado Guerino Zanon (PSD) participa da sabatina da rádio CBN Vitória/A Gazeta
O candidato ao governo do Estado Guerino Zanon (PSD) participa da sabatina da rádio CBN Vitória/A Gazeta Crédito: Rodrigo Gavini
Em mais uma sabatina da série com os candidatos ao governo do Espírito Santo promovida pela CBN e A Gazeta, Guerino Zanon (PSD) é o entrevistado desta quarta-feira (21), a partir das 10 horas. Essa é mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos candidatos que concorrem ao comando do Palácio Anchieta nas Eleições 2022. Estão sendo entrevistados os cinco nomes mais bem colocados na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada no dia 2 de setembro. A ordem dos sabatinados tem como base a colocação do candidato na sondagem estimulada de intenção de votos. A série começou na última segunda-feira (19) com o candidato à reeleição, Renato Casagrande (PSB). Na terça-feira (20), foi dia do candidato Carlos Manato (PL). Nesta quinta-feira (22) será a vez de Audifax Barcelos (Rede); e na sexta-feira (23), com Capitão Vinicius Sousa (PSTU). Os candidatos Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB), que não estavam entre os cinco mais bem colocados na pesquisa Ipec, mas pontuaram, vão participar de uma reportagem com duração de cinco minutos a ser veiculada neste sábado (24) na rádio e no site. daqui a pouco, ao vivo, você acompanha então a sabatina eleições 2022!!!
Guerino Zanon passou por cinco mandatos na Prefeitura de Linhares, no norte do Espírito Santo. Foi eleito na última eleição municipal, mas deixou o cargo para concorrer como candidato ao Governo do Estado neste ano. Guerino também foi deputado estadual por dois mandatos. Nessas eleições, concorre pelo PSD e o vice dele é Marcos Magalhães, também do PSD.
Sabatina - Guerino Zanon - 21-09-22

REVEJA:

-  Reveja a entrevista com o candidato Renato Casagrande (PSB).
- Reveja a entrevista com o candidato Carlos Manato (PL). 

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