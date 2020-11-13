Guarda vai ter 45 agentes monitorando seções eleitorais em Vitória

Este domingo, 15 de novembro, é dia do eleitor brasileiro ir às urnas. A votação do primeiro turno das eleições municipais 2020 será realizada neste segundo domingo do mês, das 7h às 17h. No Espírito Santo, em especial na Grande Vitória, as prefeituras terão um esquema especial, junto aos órgãos de segurança, para o domingo. Em entrevista ao CBN Cotidiano, secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, explica que "esquema especial de atuação da Guarda Municipal, com 45 agentes durante todo o domingo de eleição, para monitorar as 19 seções eleitorais da capital". Ouça a entrevista completa!