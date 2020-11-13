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ELEIÇÕES 2020

Guarda vai ter 45 agentes monitorando seções eleitorais em Vitória

O secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, explicou como vai funcionar o esquema eleitoral

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 17:36

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

13 nov 2020 às 17:36
Fila de viaturas paradas no pátio da base da Guarda Municipal de Vitória: muitos veículos estão com problemas mecânicos Crédito: Fernando Madeira
Este domingo, 15 de novembro, é dia do eleitor brasileiro ir às urnas. A votação do primeiro turno das eleições municipais 2020 será realizada neste segundo domingo do mês, das 7h às 17h. No Espírito Santo, em especial na Grande Vitória, as prefeituras terão um esquema especial, junto aos órgãos de segurança, para o domingo. Em entrevista ao CBN Cotidiano, secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, explica que "esquema especial de atuação da Guarda Municipal, com 45 agentes durante todo o domingo de eleição, para monitorar as 19 seções eleitorais da capital". Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Fábio Botacin - Fronzio Calheiro Mota - 13-11-20

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