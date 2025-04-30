Guarda orienta sobre mudanças no trânsito com novo acesso embaixo da Terceira Ponte

A conclusão de mais uma parte da série de obras no trânsito da região da Enseada do Suá, da Curva da Jurema e da Ilha do Boi passou a permitir um novo acesso para motoristas e motociclistas de Vitória, desde a segunda-feira (28). O chamado “acesso sul” foi aberto para quem trafega por baixo da Terceira Ponte e nas vias ao lado e atrás do Shopping Vitória e quer dirigir sentido Bento Ferreira ou Centro da Capital, por exemplo. Contudo, a dinâmica do trânsito no local tem gerado dúvidas por parte dos motoristas e moradores da região. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Operações e Fiscalização do Trânsito (Goft) da Guarda de Vitória, Marcelo Paraguassu Pires, orienta sobre o assunto. Ouça a conversa completa!