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Guarda orienta sobre mudanças no trânsito com novo acesso embaixo da Terceira Ponte

O gerente de Operações e Fiscalização do Trânsito (Goft) da Guarda de Vitória,  Marcelo Paraguassu Pires, o que fazer

Publicado em 30 de Abril de 2025 às 12:19

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

30 abr 2025 às 12:19
Mapa ilustra acessos que motoristas podem fazer na região da Enseada e Ilha do Boi
Mapa ilustra acessos que motoristas podem fazer na região da Enseada e Ilha do Boi Crédito: João Barbosa / A Gazeta
A conclusão de mais uma parte da série de obras no trânsito da região da Enseada do Suá, da Curva da Jurema e da Ilha do Boi passou a permitir um novo acesso para motoristas e motociclistas de Vitória, desde a  segunda-feira (28). O chamado “acesso sul” foi aberto para quem trafega por baixo da Terceira Ponte e nas vias ao lado e atrás do Shopping Vitória e quer dirigir sentido Bento Ferreira ou Centro da Capital, por exemplo. Contudo, a dinâmica do trânsito no local tem gerado dúvidas por parte dos motoristas e moradores da região. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Operações e Fiscalização do Trânsito (Goft) da Guarda de Vitória,  Marcelo Paraguassu Pires, orienta sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Marcelo Paraguassu Pires - 30-04-25.mp3

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