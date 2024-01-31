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Exame de Alcoolemia

Guarda Municipal de Vila Velha fará testes de bafômetro

Ouça o inspetor de Trânsito da Guarda Municipal, Abner Nunes

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 11:40

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

31 jan 2024 às 11:40
Guarda Municipal de Vila Velha recebe aparelhos etilômetros
Guarda Municipal de Vila Velha recebe aparelhos etilômetros Crédito: PMVV
A Guarda Municipal de Vila Velha agora está apta a realizar o teste do bafômetro, exame que mede se o motorista ingeriu ou não bebida alcoólica antes de dirigir. A corporação passou a contar com dois aparelhos etilômetros que possibilitam determinar a concentração de bebida alcoólica analisando o ar exalado dos pulmões de uma pessoa. Em entrevista à CBN Vitória, o inspetor de Trânsito da Guarda Municipal, Abner Nunes, explica como funcionará a fiscalização. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Abner Nunes - 31-01-24

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