Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Guarda de Vitória usará bafômetro nas fiscalizações do trânsito
TRÂNSITO

Guarda de Vitória usará bafômetro nas fiscalizações do trânsito

Quem explica a fiscalização é Brunno Xavier, gerente de operações e fiscalização de Trânsito da Guarda Civil Municipal

Publicado em 01 de Março de 2021 às 11:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 mar 2021 às 11:23
A Guarda Municipal de Vitória passou a usar bafômetros em operações para fiscalizar embriaguez ao volante na Capital. Caso o condutor não tenha bebido, o etilômetro apresentará a luz verde. Em caso de ingestão de bebida alcoólica, o equipamento ficará com a luz vermelha. Caso positivo, o condutor será convidado a fazer um segundo teste, desta vez utilizando o bafômetro tradicional, em que é necessário que o condutor sopre um canudo ligado ao equipamento, continuarão a ser usados. A Guarda lembra que os canudos vem embalados e são descartáveis.  Quem explica a fiscalização é Brunno Xavier, gerente de operações e fiscalização de Trânsito da Guarda Civil Municipal.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Bruno Xavier - 01-03-21

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados