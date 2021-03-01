Guarda de Vitória usará bafômetro nas fiscalizações do trânsito

A Guarda Municipal de Vitória passou a usar bafômetros em operações para fiscalizar embriaguez ao volante na Capital. Caso o condutor não tenha bebido, o etilômetro apresentará a luz verde. Em caso de ingestão de bebida alcoólica, o equipamento ficará com a luz vermelha. Caso positivo, o condutor será convidado a fazer um segundo teste, desta vez utilizando o bafômetro tradicional, em que é necessário que o condutor sopre um canudo ligado ao equipamento, continuarão a ser usados. A Guarda lembra que os canudos vem embalados e são descartáveis. Quem explica a fiscalização é Brunno Xavier, gerente de operações e fiscalização de Trânsito da Guarda Civil Municipal.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Bruno Xavier - 01-03-21