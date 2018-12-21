Guarda de Vitória orienta motoristas para o trânsito no final de ano

O tema em destaque, agora, no CBN Cotidiano é trânsito! E é necessário cautela por parte dos motoristas que vão trafegar pelas principais ruas e avenidas da Capital nesta época do ano de maior movimentação do trânsito por conta do período comercial. No Ano Novo, por exemplo, Vitória está entre os 10 destinos mais procurados para o Réveillon e com isso a estrutura de trânsito será alterada.

A avenida Dante Michelini, por exemplo, é a que precisa de maior destaque, já que, no sentido Jardim Camburi, será fechada no dia 31 à partir das 20h30; e no sentido Centro, a partir das 21h30. Segundo a PMV, a população deve ficar atenta ao horário da operação de trânsito. O Gerente de Operação e Fiscalização de Trânsito de Vitória, Marcelo Perozini, destaca que guardas estarão em todos os pontos de interdição, para ajudar a melhorar a fluidez e indicar a melhor rota para os motoristas.

Além disso, nesta época do ano - com a maior movimentação comercial visando às compras de Natal, por exemplo - regiões como a Av. Américo Buaiz e no Centro de Vitória também passam a ter maior movimentação no trânsito e é necessário cautela por parte dos motoristas. Confira!