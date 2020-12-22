Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

VERÃO

Guarapari vai limitar pessoas por quarto em imóveis de temporada

O decreto está sendo finalizado, mas segundo o secretário Municipal de Posturas e Trânsito, Luiz Carlos Cardoso, a regra de capacidade de 50% da ocupação em vigor há alguns meses será alterada

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 11:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 dez 2020 às 11:13
A cidade de Guarapari vai restringir o número de pessoas por quarto para os imóveis de temporada. O decreto está sendo finalizado, mas segundo o secretário Municipal de Posturas e Trânsito, Luiz Carlos Cardoso, a regra de capacidade de 50% da ocupação, em vigor há alguns meses, será alterada pelo número de pessoas em quartos do imóvel. A cidade diz que contará com a ajuda dos vizinhos para denunciar aglomerações em residências e, em caso de apartamentos, o condomínio também poderá ser penalizado, assim como o proprietário do imóvel. 
O decreto também estabelecerá que comércio de bares e restaurantes só poderá funcionar de segunda a sábado, até às 22 horas e aos domingos, até às 16 horas. Estão cancelados fogos da virada, instalação de tendas, feiras itinerantes e shows. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Cardoso - 22-12-20.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados