Guarapari vai limitar pessoas por quarto em imóveis de temporada

A cidade de Guarapari vai restringir o número de pessoas por quarto para os imóveis de temporada. O decreto está sendo finalizado, mas segundo o secretário Municipal de Posturas e Trânsito, Luiz Carlos Cardoso, a regra de capacidade de 50% da ocupação, em vigor há alguns meses, será alterada pelo número de pessoas em quartos do imóvel. A cidade diz que contará com a ajuda dos vizinhos para denunciar aglomerações em residências e, em caso de apartamentos, o condomínio também poderá ser penalizado, assim como o proprietário do imóvel.