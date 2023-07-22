Guarapari: todos os detalhes do festival "Esquina da Cultura 2023"

Música de qualidade, cultura e gastronomia. Começou na sexta-feira (21), segue neste sábado (22) e nos dias 28 e 29 de julho, mais uma edição do festival "Esquina da Cultura" promete agitar a cidade de Guarapari. São dois finais de semana com 16 atrações musicais, muita cultura e gastronomia na "cidade saúde". Ao todo, 10 atrações nacionais já estão confirmadas para a quinta edição do Esquina da Cultura, incluindo Leo Chaves, Thiago Arancam, Renato Teixeira, Leo Gandelman, The Fevers, Favio Cavanha, Biafra e 14 Bis. Para a gastronomia, a Prefeitura planeja repetir a disposição das edições anteriores e disponibilizar o espaço na avenida para food trucks. A entrada gratuita é na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro de Guarapari. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário adjunto de Turismo de Guarapari, Edgar Behle, detalha o assunto. Ouça a conversa completa!