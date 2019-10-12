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Outubro: 85% de ocupação

Guarapari terá nova via ligando Contorno à Praia do Morro em dezembro

Agora, em outubro, a expectativa da rede hoteleira de Guarapari é uma taxa de ocupação em torno de 85%, resultado da procura de turistas com a "semana do saco cheio"

Publicado em 12 de Outubro de 2019 às 14:53

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

12 out 2019 às 14:53
Praia do Morro, em Guarapari, onde a Avenida Paris terá ligação com o Contorno Crédito: Secundo Rezende/Drone
As praias do município de Guarapari ficaram muito movimentadas nos últimos dias e devem permanecer assim ao longo deste final de semana. Isso é reflexo da procura de turistas, principalmente de Minas Gerais, que aproveitam o litoral durante a chamada "semana do saco cheio" - período considerado um feriado informal entre o dia 12 (Nossa Senhora Aparecida) e 15 (dia dos Professores). A expectativa da rede hoteleira de Guarapari é uma taxa de ocupação em torno de 85%. O mesmo índice é confirmado pela secretária de Turismo da cidade, Letícia Regina, em entrevista à Rádio CBN Vitória.
"A semana toda será assim. A semana do saco cheio em Minas Gerais influencia muito esse movimento em Guarapari. As pessoas já vem pra cá, é um costume. Há um aumento na rede hoteleira e do trade turístico. Essa procura por esse período do ano não é específica deste ano. É esperado esse movimento em Guarapari", explica.
De acordo com a secretária, há um impacto direto no trânsito também, o que é perceptível ao circular pela região. Mas ela lembra que a obra de uma nova avenida vai deixar a mobilidade muito melhor já para o próximo verão. "A expectativa é que até dezembro esteja pronto a avenida que vai ligar o Contorno de Guarapari com a Avenida Paris", diz.
Essa ligação vai tirar um grande fluxo de veículos da Avenida Padre Anchieta na região de Setiba, Santa Mônica e Perocão. "Vai ligar o fluxo direto com a avenida Paris, saindo na praia na altura do marlim". Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Letícia Regina - 12-10-19
O investimento, de acordo com a prefeitura, é de R$ 4 milhões nessa nova avenida. 

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