Guarapari terá nova via ligando Contorno à Praia do Morro em dezembro

Praia do Morro, em Guarapari, onde a Avenida Paris terá ligação com o Contorno Crédito: Secundo Rezende/Drone

As praias do município de Guarapari ficaram muito movimentadas nos últimos dias e devem permanecer assim ao longo deste final de semana. Isso é reflexo da procura de turistas, principalmente de Minas Gerais, que aproveitam o litoral durante a chamada "semana do saco cheio" - período considerado um feriado informal entre o dia 12 (Nossa Senhora Aparecida) e 15 (dia dos Professores). A expectativa da rede hoteleira de Guarapari é uma taxa de ocupação em torno de 85%. O mesmo índice é confirmado pela secretária de Turismo da cidade, Letícia Regina, em entrevista à Rádio CBN Vitória.

"A semana toda será assim. A semana do saco cheio em Minas Gerais influencia muito esse movimento em Guarapari. As pessoas já vem pra cá, é um costume. Há um aumento na rede hoteleira e do trade turístico. Essa procura por esse período do ano não é específica deste ano. É esperado esse movimento em Guarapari", explica.

De acordo com a secretária, há um impacto direto no trânsito também, o que é perceptível ao circular pela região. Mas ela lembra que a obra de uma nova avenida vai deixar a mobilidade muito melhor já para o próximo verão. "A expectativa é que até dezembro esteja pronto a avenida que vai ligar o Contorno de Guarapari com a Avenida Paris", diz.

Essa ligação vai tirar um grande fluxo de veículos da Avenida Padre Anchieta na região de Setiba, Santa Mônica e Perocão. "Vai ligar o fluxo direto com a avenida Paris, saindo na praia na altura do marlim". Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Letícia Regina - 12-10-19