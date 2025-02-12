Guarapari terá desfile de blocos e de escolas de samba durante Carnaval

A festa mais democrática do calendário chega a diversas partes do Brasil. Dos blocos de rua ao desfile das escolas de samba, o período de Carnaval é, por que não, a época mais feliz do ano para os capixabas. Conhecida pelas belas praias e considerado o destino favorito dos mineiros, a cidade de Guarapari também vai "entrar na dança" em 2025. Uma das novidades deste ano é que as principais entradas da cidade, como Setiba e Meaípe, receberão ornamentação temática, como uma espécie de boas-vindas aos foliões. A prefeitura promete decorar várias partes da cidade já a partir do próximo fim de semana. Quem conta os detalhes é o secretário de Cultura de Guarapari, Peterson de Castro. Ouça a conversa completa!