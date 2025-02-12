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Folia

Guarapari terá desfile de blocos e de escolas de samba durante Carnaval

Ouça entrevista com o secretário de Cultura de Guarapari, Peterson de Castro

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 10:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 fev 2025 às 10:50
Data 220293 - Desfile de bloco carnavalesco no Centro de Guarapari - Foto Chico Guedes - Neg 28801 (2)
Data 220293 - Desfile de bloco carnavalesco no Centro de Guarapari - Foto Chico Guedes - Neg 28801 (2) Crédito: Acervo A Gazeta
A festa mais democrática do calendário chega a diversas partes do Brasil. Dos blocos de rua ao desfile das escolas de samba, o período de Carnaval é, por que não, a época mais feliz do ano para os capixabas. Conhecida pelas belas praias e considerado o destino favorito dos mineiros, a cidade de Guarapari também vai "entrar na dança" em 2025. Uma das novidades deste ano é que as principais entradas da cidade, como Setiba e Meaípe, receberão ornamentação temática, como uma espécie de boas-vindas aos foliões. A prefeitura promete decorar várias partes da cidade já a partir do próximo fim de semana. Quem conta os detalhes é o secretário de Cultura de Guarapari, Peterson de Castro. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Peterson de Castro – 12-02-25.mp3

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