Guarapari tem aumento no fluxo de pessoas e mantém restrição nas ruas

Guarapari Crédito: Instagram thaisdp19

Diante da preocupação com o avanço nos casos de coronavírus no Espírito Santo, a cidade de Guarapari, que ainda não tem casos confirmados da doença, adotou medidas para resguardar a saúde da população, como suspender a entrada de ônibus de turismo, vans e micro-ônibus. Nas últimas horas, entretanto, a prefeitura informa que foi constatada uma grande movimentação em direção à cidade. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a secretária de Turismo, Empreendedorismo e Cultura, Letícia Regina, explica o alerta no município.

"Nós estamos recebendo muitos veículos leves, em especial, de turistas vindos de outros pontos da Grande Vitória. Mesmo com as recomendações realizadas pela prefeitura sobre a interdição de praias. A nossa orientação continua sendo: evitar aglomeração", explica.

Ainda segundo a secretária, o trabalho de conscientização na cidade está sendo feito por meio de carros de som e atuação do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Ela também explicou que apenas estabelecimentos comerciais, com serviços essenciais, estão funcionando e restaurantes, por exemplo, seguem abertos até às 16h. Ouça!