Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Guarapari tem aumento no fluxo de pessoas e mantém restrição nas ruas
CORONAVÍRUS

Guarapari tem aumento no fluxo de pessoas e mantém restrição nas ruas

Quem detalha as medidas preventivas contra a doença na cidade é a secretária de Turismo, Empreendedorismo e Cultura, Letícia Regina

Publicado em 27 de Março de 2020 às 17:46

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

27 mar 2020 às 17:46
Guarapari Crédito: Instagram thaisdp19
Diante da preocupação com o avanço nos casos de coronavírus no Espírito Santo, a cidade de Guarapari, que ainda não tem casos confirmados da doença, adotou medidas para resguardar a saúde da população, como suspender a entrada de ônibus de turismo, vans e micro-ônibus. Nas últimas horas, entretanto, a prefeitura informa que foi constatada uma grande movimentação em direção à cidade. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a secretária de Turismo, Empreendedorismo e Cultura, Letícia Regina, explica o alerta no município. 
"Nós estamos recebendo muitos veículos leves, em especial, de turistas vindos de outros pontos da Grande Vitória. Mesmo com as recomendações realizadas pela prefeitura sobre a interdição de praias. A nossa orientação continua sendo: evitar aglomeração", explica.
Ainda segundo a secretária, o trabalho de conscientização na cidade está sendo feito por meio de carros de som e atuação do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Ela também explicou que apenas estabelecimentos comerciais, com serviços essenciais, estão funcionando e restaurantes, por exemplo, seguem abertos até às 16h. Ouça! 
Entrevista - Fábio Botacin - Letícia Regina
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados