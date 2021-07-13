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Covid-19

Guarapari suspende por 30 dias agendamento de quem faltar no dia da vacina

Se houver justificativa ou cancelamento prévio, o agendamento é restabelecido, como explica a enfermeira Fernanda Alpoim

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 11:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 jul 2021 às 11:44
Vacina da AstraZeneca, uma das utilizadas para vacinação contra a Covid-19 no ES
Vacina da AstraZeneca, uma das utilizadas para vacinação contra a Covid-19 no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Para tentar evitar casos de recusa de imunização contra a Covid-19 devido ao fabricante, a Prefeitura de Guarapari decidiu suspender por 30 dias a possibilidade da pessoa fazer um novo agendamento. Em entrevista nesta terça-feira (13) à CBN Vitória, a enfermeira técnica responsável pela imunização na cidade, Fernanda Alpoim, explicou que ao justificar a ausência ou promover o cancelamento prévio, o CPF para cadastro da pessoa bloqueada é automaticamente liberado. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fernanda Alpoim - 13-07-21.mp3

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