Guarapari suspende por 30 dias agendamento de quem faltar no dia da vacina

Para tentar evitar casos de recusa de imunização contra a Covid-19 devido ao fabricante, a Prefeitura de Guarapari decidiu suspender por 30 dias a possibilidade da pessoa fazer um novo agendamento. Em entrevista nesta terça-feira (13) à CBN Vitória, a enfermeira técnica responsável pela imunização na cidade, Fernanda Alpoim, explicou que ao justificar a ausência ou promover o cancelamento prévio, o CPF para cadastro da pessoa bloqueada é automaticamente liberado.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fernanda Alpoim - 13-07-21.mp3