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ENTREVISTA

Guarapari retoma análise da água e resultado mostra cinco pontos impróprios para banho de mar

Outros 8 pontos estão próprios, sendo que o total de amostras se referem a 13 analisados

Publicado em 02 de Fevereiro de 2017 às 19:38

Publicado em 

02 fev 2017 às 19:38
Após meses sem análise de balneabilidade nas praias de Guarapari, a prefeitura da cidade retomou os exames no balneário. Nesta quarta-feira, os resultados foram divulgados e mostraram que 5 pontos foram considerados impróprios para o banho. Outros 8 pontos estão próprios, sendo que o total de amostras se referem a 13 analisados. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a secretária de Meio Ambiente de Guarapari, Thereza Christina Santos, explicou que a análise seguiu os pontos definidos pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) que estão entre as praias de Setiba e Meaípe.
"Descamos que não são as praias que estão impróprias, mas pontos delas. Voltamos a fazer as análises neste ano. A prefeitura realizou coletas por cinco dias seguidos para chegar a esse resultado, sendo que todas as amostras foram retiradas por volta de 8h da manhã", disse. E ainda completou dizendo que espera que até o dia 22 de fevereiro uma nova análise seja divulgada para a população.
Os pontos impróprios para banho, inclusive sinalizados para os banhistas, são: na Praia do Morro - em frente ao Edifício Maison Classic, ao quiosque número 9, e ao Edifício Varandas de Guarapari; na Praia de Peracanga - o ponto impróprio é em frente ao Edifício Monteiro Lobato; na Praia das Castanheiras - próximo ao Siribeira Iate Club.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Thereza Santos - 02-02-17.mp3
A secretária explicou que já houve uma reunião entre secretarias das prefeituras e a própria Cesan para discutir o tema da qualidade da água em Guarapari.

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