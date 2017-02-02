Guarapari retoma análise da água e resultado mostra cinco pontos impróprios para banho de mar

Após meses sem análise de balneabilidade nas praias de Guarapari, a prefeitura da cidade retomou os exames no balneário. Nesta quarta-feira, os resultados foram divulgados e mostraram que 5 pontos foram considerados impróprios para o banho. Outros 8 pontos estão próprios, sendo que o total de amostras se referem a 13 analisados. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a secretária de Meio Ambiente de Guarapari, Thereza Christina Santos, explicou que a análise seguiu os pontos definidos pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) que estão entre as praias de Setiba e Meaípe.

"Descamos que não são as praias que estão impróprias, mas pontos delas. Voltamos a fazer as análises neste ano. A prefeitura realizou coletas por cinco dias seguidos para chegar a esse resultado, sendo que todas as amostras foram retiradas por volta de 8h da manhã", disse. E ainda completou dizendo que espera que até o dia 22 de fevereiro uma nova análise seja divulgada para a população.

Os pontos impróprios para banho, inclusive sinalizados para os banhistas, são: na Praia do Morro - em frente ao Edifício Maison Classic, ao quiosque número 9, e ao Edifício Varandas de Guarapari; na Praia de Peracanga - o ponto impróprio é em frente ao Edifício Monteiro Lobato; na Praia das Castanheiras - próximo ao Siribeira Iate Club.

Ouça a entrevista completa:

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