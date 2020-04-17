Guarapari reforça fiscalização para evitar turistas na cidade

Para evitar a propagação do novo coronavírus, o município de Guarapari reforçou as medidas de isolamento para evitar a chegada de turistas na cidade. Entre as medidas está o controle de entrada e saída do município. As ações de fiscalização acontecem também nas praias e comércio para evitar a movimentação e aglomeração de pessoas, como explica em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (17), o secretário municipal de Postura e Trânsito de Guarapari, Luiz Carlos Cardozo Filho.