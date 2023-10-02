Guarapari reforça fiscalização da prática de "altinha" nas praias

Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros

A prefeitura de Guarapari vai reforçar a fiscalização da prática de altinha, voleibol, beach tennis e outros esportes nas praias do município fora dos locais e horários permitidos. Em conjunto com a Polícia Militar, fiscais ficarão responsáveis por fazer com que a prática esportiva na orla da “Cidade Saúde” esteja de acordo com o decreto publicado em 2021. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Postura e Trânsito de Guarapari, Luiz Carlos Cardoso Filho, explica como as ações serão reforçadas. Segundo o secretário, são frequentes as reclamações de banhistas que sofreram pequenos acidentes com bolas. “Não estaremos proibindo a prática esportiva, mas os praticantes devem cumprir com os locais apropriados e seus horários para que todos possam usufruir das praias com segurança e harmonia”, explica. Ouça a conversa completa!

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- A medida não proíbe a prática das atividades, apenas as regula, delimitando os horários em que são permitidas.

HORÁRIOS PERMITIDOS:

1- PRAIA DO MORRO

- LOCAL: Ao Sul, área de 250m a partir do Hotel Porto do Sol

5h às 10h 18h às 22h (alta temporada)

5h às 11h 17h às 22h (baixa temporada)

- LOCAL: Ao Norte, área de 250m a partir do Parque do Morro da Pescaria.

5h às 8h 18h às 22h (alta)

5h às 11h 17h às 22h (baixa)

- PROIBIDO: Todo restante da orla da praia.

2. PRAIA DAS CASTANHEIRAS

- LOCAL: Área de 60m, ao norte, a partir do final da faixa de areia, em direção à Praia das Castanheiras e Área de 60m, ao sul, a partir do final da faixa de areia, paralela à via pública de acesso ao Siribeira Iate Clube.

5h às 8h (alta temporada)

5h às 11h 17h às 22h (baixa temporada)

- PROIBIDO: Todo restante da orla da praia.

3- PRAIA DA AREIA PRETA

- LOCAL: Área de 100m, sendo 50m em cada extremidade da praia.

5h às 8h 18h às 22h (baixa temporada)

5h às 11h 17h às 22h (alta temporada)

- PROIBIDO: Todo restante da orla da praia.

4- PRAIA DE MEAÍPE

LOCAL: Área de esportes (90m), localizada na foz do Rio Meaípe (barra do rio).

5h às 8h 18h às 22h (alta)

5h às 11h 17h às 22h (baixa)

- PROIBIDO: Todo restante da orla da praia.

5- PRAIA DE SANTA MÔNICA

- LOCAL: Área de 500m, sendo 250m a partir de cada extremidade da praia.

5h às 8h 18h às 22h (alta)

5h às 11h 17h às 22h (baixa)

- PROIBIDO: Todo restante da orla da praia.

6- PRAIA DE PERACANGA

- LOCAL: Área de 50m localizada na extremidade sul da praia, próximo à divisa com a Praia de Bacutia (Morro do Judeu).

5h às 8h 18h às 22h

5h às 11h 17h às 22h

- PROIBIDO: Todo restante da orla da praia.

7 - BACUTIA

- LOCAL: Área de 100m, sendo 50m na extremidade norte (próximo ao Morro do Judeu), e 50m na extremidade sul, a partir da rampa de acesso das embarcações marítimas.

5h às 8h 18h às 22h (alta)

5h às 11h 17h às 22h (baixa)

- PROIBIDO: Todo restante da orla da praia.

8. SETIBA

- LOCAL: Área de 100m, sendo 50m em cada extremidade da praia.

5h às 8h 18h às 22h (alta)

5h às 11h 17h às 22h (baixa)

- PROIBIDO: Todo restante da orla da praia.

9 - PRAIA DOS NAMORADOS

LOCAL: Toda a praia, respeitada a segurança dos usuários que utilizam à faixa de areia.

5hàs8h 18h às 22h

5h às 11h 17h às 22h

10 - PRAIA DAS VIRTUDES

LOCAL: Toda a praia, respeitada a segurança dos usuários que utilizam à faixa de areia.

5h às 8h 18h às 22h (alta temporada)

5h às 11h 17h às 22h (baixa temporada)

11. PRAIA DO RIACHO

LOCAL: Área de 500m a partir do Morro do mirante do Ipiranga

5h às 22h (alta e baixa temporada)

PROIBIDO: Todo restante da orla da praia.

12 - DEMAIS PRAIAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: Toda a praia, respeitada a segurança dos usuários que utilizam a faixa de areia.

5h às 8h 18h às 22h (alta)

5h às 11h 17h às 22h (baixa)

* Alta temporada: período compreendido entre o dia 27/12 até o final da semana de Carnaval, Feriados Nacionais e Recesso Escolar/Julho.