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ENTREVISTAS

Guarapari quer regras para ônibus de excursão e imóveis de temporada

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 19:42

Publicado em 

08 jan 2019 às 19:42
A Prefeitura de Guarapari pode limitar a quantidade de turistas que uma casa de aluguel por temporada recebe. Essa é uma das propostas analisadas pelo município para regulamentar as residências que ofertam esse serviço na cidade. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a secretária de Turismo de Guarapari, Letícia Regina Silva Souza, diz que essas casas e apartamentos devem ser cadastradas no Cadastur, sistema do Ministério do Turismo que registram pessoas físicas e jurídicas que atuam no ramo do turismo. Segundo ela, Guarapari não avança na pontuação do cadastro por essa falta de informações, assim, não ganha destaque no setor apontados no ministério.
A norma ainda está definida, pois vai passar por diálogo com representantes do setor na cidade e o Conselho municipal de Turismo e, conforme o que for decidido, a implementação deve ocorrer antes da chegada do próximo verão. Outra normatização em estudo é a sobre a circulação de ônibus e vans de excursão na cidade. "Eles devem ficar numa área já destinada a isso próximo à Rodoviária da cidade. Vamos propor isso através de projeto de lei", informou.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Leticia Regina - 08-01-19.mp3

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