Guarapari quer regras para ônibus de excursão e imóveis de temporada

A Prefeitura de Guarapari pode limitar a quantidade de turistas que uma casa de aluguel por temporada recebe. Essa é uma das propostas analisadas pelo município para regulamentar as residências que ofertam esse serviço na cidade. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a secretária de Turismo de Guarapari, Letícia Regina Silva Souza, diz que essas casas e apartamentos devem ser cadastradas no Cadastur, sistema do Ministério do Turismo que registram pessoas físicas e jurídicas que atuam no ramo do turismo. Segundo ela, Guarapari não avança na pontuação do cadastro por essa falta de informações, assim, não ganha destaque no setor apontados no ministério.