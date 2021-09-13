Guarapari: perturbação do sossego na mira de operações da PM

Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros

Ocorrências relacionadas a poluição sonora e perturbação do sossego alheio no município de Guarapari estão na mira de ações realizadas pela Polícia Militar. Segundo a corporação, diante de uma grande demanda de acionamentos da população e a forma como tais situações têm atingido a qualidade de vida na cidade foi montada uma força tarefa, onde a PM atua semanalmente realizando fiscalizações periódicas. Em entrevista à CBN Vitória, o Capitão Rodrigo Lourencini Palaoro, do 10º Batalhão de Polícia Militar, detalha o assunto. Ouça as explicações completas!

Segundo a PM, 67 operações voltadas para a perturbação do sossego no município de Guarapari já foram realizadas este ano. A PM também informa que “atuamos de forma preventiva e repressiva, de acordo com a necessidade de cada situação. O setor de policiamento velado da Unidade faz o levantamento dos possíveis eventos clandestinos e assim é montado o plano de intervenção policial.

SERVIÇO: Ainda, de acordo com a Polícia Militar, é importante ressaltar que a fiscalização ocorre ainda na via pública, nos comércios e nas residências, conforme demanda por meio do 190. Denúncias podem ser direcionadas ao 190 e 181.