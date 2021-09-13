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Fiscalização

Guarapari: perturbação do sossego na mira de operações da PM

Segundo a polícia, 67 operações voltadas para coibir os abusos já foram realizadas este ano na cidade

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 set 2021 às 11:41
Praia do Morro, em Guarapari
Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
Ocorrências relacionadas a poluição sonora e perturbação do sossego alheio no município de Guarapari estão na mira de ações realizadas pela Polícia Militar. Segundo a corporação, diante de uma grande demanda de acionamentos da população e a forma como tais situações têm atingido a qualidade de vida na cidade foi montada uma força tarefa, onde a PM atua semanalmente realizando fiscalizações periódicas. Em entrevista à CBN Vitória, o Capitão Rodrigo Lourencini Palaoro, do 10º Batalhão de Polícia Militar, detalha o assunto. Ouça as explicações completas!
Segundo a PM, 67 operações voltadas para a perturbação do sossego no município de Guarapari já foram realizadas este ano. A PM também informa que “atuamos de forma preventiva e repressiva, de acordo com a necessidade de cada situação. O setor de policiamento velado da Unidade faz o levantamento dos possíveis eventos clandestinos e assim é montado o plano de intervenção policial. 
SERVIÇO: Ainda, de acordo com a Polícia Militar, é importante ressaltar que a fiscalização ocorre ainda na via pública, nos comércios e nas residências, conforme demanda por meio do 190. Denúncias podem ser direcionadas ao 190 e 181.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Lourencini Palaoro - 13-09-21.mp3

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