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Projeto Ruas Livres

Guarapari: ônibus de turismo começam a ser parados nas barreiras sanitárias para orientação

As barreiras estão entre as novas regras para a entrada e circulação desses veículos na cidade

Publicado em 20 de Janeiro de 2026 às 11:22

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

20 jan 2026 às 11:22
Guarapari atrai turistas do país todo com suas praias
Guarapari atrai turistas do país todo com suas praias Crédito: Marcelo Moryan/Divulgação
A prefeitura de Guarapari iniciou, na última semana, o funcionamento das barreiras sanitárias no município, como parte da fase de implantação do projeto "Ruas Livres", que estabelece novas regras para a entrada e circulação de veículos de turismo na cidade. No primeiro momento, segundo a administração municipal, as barreiras atuam de forma orientativa, "mas já estão estruturadas para a retenção de insumos e produtos cuja entrada é proibida". As barreiras foram montadas em Porto Grande, Village do Sol e na entrada da BR-101, em frente à rodoviária.
O decreto estabelece normas para o ingresso de veículos de turismo no município. Fica proibida a entrada de mantimentos, alimentos, utensílios domésticos e equipamentos incompatíveis com a finalidade turística, bem como itens que ofereçam risco à segurança pública. Entre os materiais proibidos estão: fogões, botijões de gás, geladeiras e freezers, aparelhos de ar-condicionado, e qualquer item inflamável ou equipamento que contrarie normas municipais.
A administração informa que "a iniciativa tem como objetivo garantir mais organização, mobilidade urbana, fluidez no trânsito e segurança, especialmente durante períodos de maior fluxo turístico. O município reforça que não existe taxa de turismo em Guarapari. O visitante não paga para entrar e nem para permanecer na cidade. A futura cobrança prevista no decreto é exclusiva para ônibus de turismo e refere-se ao serviço de estacionamento público municipal". Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Turismo de Guarapari, Fernando Otávio Campos Silva, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernando Otávio Campos Silva - 20-01-26.mp3

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