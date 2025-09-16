Guarapari: ônibus de excursão poderão pagar taxa de turismo já neste verão

A prefeitura de Guarapari vai apresentar esta semana um projeto de lei que cria uma taxa para permanência dos ônibus de excursão na cidade. O projeto será apresentado à Câmara Municipal de Vereadores. As informações são do prefeito da cidade, Rodrigo Borges, em entrevista nesta terça-feira (16) à CBN Vitória. "O projeto de lei está pronto e vai ser encaminhado à Câmara. Ouvimos os diversos segmentos. [Os ônibus] parariam na Rodoviária, fazendo o embarque e desembarque, caminhando para um estacionamento público, pagando uma diária ao município". O local do estacionamento deve ficar na intermediação da Rodoviária, mas o ordenamento será definido em chamamento público. "A ideia é ordenar o transporte na cidade", explica.