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Cidades

Guarapari: ônibus de excursão poderão pagar taxa de turismo já neste verão

Ouça detalhes na entrevista com o prefeito da cidade, Rodrigo Borges

Publicado em 16 de Setembro de 2025 às 11:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 set 2025 às 11:42
Praia de Meaípe, em Guarapari
Praia de Meaípe, em Guarapari Crédito: Marcelo Moryan
A prefeitura de Guarapari vai apresentar esta semana um projeto de lei que cria uma taxa para permanência dos ônibus de excursão na cidade. O projeto será apresentado à Câmara Municipal de Vereadores. As informações são do prefeito da cidade, Rodrigo Borges, em entrevista nesta terça-feira (16) à CBN Vitória. "O projeto de lei está pronto e vai ser encaminhado à Câmara. Ouvimos os diversos segmentos. [Os ônibus] parariam na Rodoviária, fazendo o embarque e desembarque, caminhando para um estacionamento público, pagando uma diária ao município". O local do estacionamento deve ficar na intermediação da Rodoviária, mas o ordenamento será definido em chamamento público. "A ideia é ordenar o transporte na cidade", explica.
A taxa, segundo o prefeito, será implementada de forma gradual. O prefeito explica que, hoje, os ônibus de excursão já permanecem num espaço particular. A ideia, então, é que eles fiquem no espaço a ser definido pela administração municipal. O valor da taxa a ser paga ainda não está definido. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - RODRIGO BORGES - 16-09-25.mp3

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