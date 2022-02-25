Guarapari não terá tradicional desfile de escolas de samba e blocos

Os turistas e também os capixabas que pretender passar o feriado do carnaval em Guarapari devem se adaptar às regras da cidade este ano. Não haverá o tradicional desfile das escolas de samba e dos blocos carnavalescos no Centro da cidade. As medidas levam em consideração o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Os shows estão limitados a capacidade de 2 mil pessoas em espaços abertos, conforme decreto estadual. Ouça detalhes na entrevista com a secretária de Turismo de Guarapari, Helione Baccovis.