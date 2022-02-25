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Carnaval

Guarapari não terá tradicional desfile de escolas de samba e blocos

Ouça entrevista com a secretária Municipal de Turismo, Helione Baccovis

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 11:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 fev 2022 às 11:45
Praia do Morro, em Guarapari
Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
Os turistas e também os capixabas que pretender passar o feriado do carnaval em Guarapari devem se adaptar às regras da cidade este ano. Não haverá o tradicional desfile das escolas de samba e dos blocos carnavalescos no Centro da cidade. As medidas levam em consideração o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Os shows estão limitados a capacidade de 2 mil pessoas em espaços abertos, conforme decreto estadual. Ouça detalhes na entrevista com a secretária de Turismo de Guarapari, Helione Baccovis. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Helione Baccovis - 25-02-22.mp3

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