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Verão

Guarapari: moradores relatam falta de sossego e problemas ambientais em Enseada Azul

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor-presidente da Associação de Moradores da Enseada Azul (Ameazul), Sérvulo Clermont, detalha o cenário

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 12:24

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

05 jan 2023 às 12:24
Enseada Azul, em Guarapari
Enseada Azul, em Guarapari Crédito: Sérvulo Clermont
Moradores e turistas têm enfrentado problemas, que vão de vazamento de esgoto a som alto nas praias, em especial durante essa temporada de verão em Guarapari. As queixas têm sido frequentes nas praias que compõem a região da Enseada Azul – Bacutia, Peracanga e Guaibura –, localizadas no município e que são atrativos turísticos. É o que alega a Associação de Moradores da Enseada Azul (Ameazul). Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Ameazul, Sérvulo Clermont, detalha o cenário. "O que a gente observa é que o crescimento desordenado, sem um estudo diante da pressão imobiliária, já está tirando muito da qualidade de vida e preservação ambiental do local. A gente não tinha até então esgoto saindo na praia e vazando, esses problemas não existiam aqui antigamente. Agora, temos", destaca. Segundo os relatos de moradores, a situação se iniciou há semanas após a Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento) chegar com a rede de esgoto no bairro. O esgoto fica jorrando na rua e cai todo direto na praia. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Sérvulo Clermont - 05-01-23.mp3
  • O QUE DIZ A PREFEITURA
  • A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), informa que quanto a proibição de som alto, carro de som, caixa de som, são realizadas ações em todas as praias do município. E conforme o decreto 843/2022, o descumprimento sujeita o infrator à multa de R$1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais), e apreensão do equipamento sonoro. Em caso de reincidência, a multa poderá ser aplicada até o triplo do valor inicial.
  • Além de fiscalizar, o município também conta com o Disque Silêncio, que funciona 24h, e pode ser acionado pelo telefone:(27) 99905-6397
  • E quanto ao problema na rede de esgoto na região de Bacutia, a Semag já acionou a Companhia Espírito-santense de Saneamento Cesan, para as devidas soluções.
  • O QUE DIZ A CESAN
  • O sistema de esgoto na região da praia de Guaibura ainda não está pronto. O vazamento é causado por imóveis que fizeram indevidamente a ligação à rede antes da conclusão da obra. A Cesan mantem um caminhão sugador em tempo integral que retira o esgoto no local e leva para a estação de tratamento, mas entre uma viagem e outra o esgoto pode extravasar.
  • Para solucionar o problema, os responsáveis pelos imóveis devem retirar a ligação indevida e aguardar a liberação da rede pela Cesan. A previsão é que o sistema de esgotamento sanitário no local seja concluído até o final do ano.

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