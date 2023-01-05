Guarapari: moradores relatam falta de sossego e problemas ambientais em Enseada Azul

Moradores e turistas têm enfrentado problemas, que vão de vazamento de esgoto a som alto nas praias, em especial durante essa temporada de verão em Guarapari. As queixas têm sido frequentes nas praias que compõem a região da Enseada Azul – Bacutia, Peracanga e Guaibura –, localizadas no município e que são atrativos turísticos. É o que alega a Associação de Moradores da Enseada Azul (Ameazul). Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Ameazul, Sérvulo Clermont, detalha o cenário. "O que a gente observa é que o crescimento desordenado, sem um estudo diante da pressão imobiliária, já está tirando muito da qualidade de vida e preservação ambiental do local. A gente não tinha até então esgoto saindo na praia e vazando, esses problemas não existiam aqui antigamente. Agora, temos", destaca. Segundo os relatos de moradores, a situação se iniciou há semanas após a Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento) chegar com a rede de esgoto no bairro. O esgoto fica jorrando na rua e cai todo direto na praia. Ouça a conversa completa!