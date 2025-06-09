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Guarapari inicia testes com patinete elétrico; entenda!

Quem explica o funcionamento é o secretário de Desenvolvimento da Cidade, Alexandro da Vitória

Publicado em 09 de Junho de 2025 às 11:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 jun 2025 às 11:18
Patinetes elétricos voltam e estão disponíveis para aluguel em Vitória
Patinetes elétricos disponíveis para aluguel  Crédito: FlipOn
Guarapari começa, nos próximos dias, a testar um novo modelo de transporte alternativo: os patinetes elétricos compartilhados. A iniciativa, segundo informações da prefeitura municipal, são fruto de uma parceria com uma empresa privada, tem como "objetivo oferecer uma opção sustentável e prática de mobilidade urbana para moradores e visitantes". Durante a fase de testes, entre 100 e 200 patinetes estarão disponíveis para uso em uma área delimitada da cidade, que é a Praia do Morro. Fora dessa área, o patinete desligará automaticamente. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Alexandro da Vitória, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandro da Vitória - 09-06-25.mp3

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