Guarapari implanta vacinação contra a febre amarela nas escolas e também à noite

O município de Guarapari montou uma programação especial de vacinação contra a febre amarela. Até o dia 20 de março, duas escolas por dia estarão com vacinação para os alunos e seus pais. Todos os dias, dez unidades de saúde estarão abertas, de 8h às 16h, além do Ginásio Polivalente, das 8h às 11h e das 18h30 às 21h.