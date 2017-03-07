Guarapari implanta vacinação contra a febre amarela nas escolas e também à noite

O município de Guarapari montou uma programação especial de vacinação contra a febre amarela. Até o dia 20 de março, duas escolas por dia estarão com vacinação para os alunos e seus pais. Todos os dias, dez unidades de saúde estarão abertas, de 8h às 16h, além do Ginásio Polivalente, das 8h às 11h e das 18h30 às 21h.
Com a vacinação noturna, a ideia é dar um horário alternativo àqueles que não têm tempo durante o dia. Alessandra Albani, Supervisora de Atenção a Saúde de Guarapari, explica que no sábado, dia 11, considerado dia D de vacinação, doze unidades de saúde estarão abertas de 8h às 17h.
Entrevista - Patricia Vallim - Alessandra - 07-03-17.mp3