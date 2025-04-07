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Chuva no ES

Guarapari foi a cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas

Ouça entrevista com o assessor especial do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, coronel Benício Ferrari Júnior

Publicado em 07 de Abril de 2025 às 10:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 abr 2025 às 10:18
chuvas no es
Praia do Morro, Guarapari - ponto de alagamento perto da praia Crédito: Leitor A Gazeta
Vai continuar chovendo no Espírito Santo nesta segunda-feira (07), segundo a Defesa Civil Estadual, da região litorânea que abrange a cidade de Guarapari até o litoral Norte do Estado. No entanto, a tendência é de que seja de intensidade fraca a moderada, o que não afasta o risco de alagamentos e deslizamentos. A cidade de Guarapari, inclusive, foi a que apresentou o maior acumulado de chuva das últimas 24 horas, com quase 200 mm. Em entrevista à CBN Vitória, o assessor especial do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, coronel Benício Ferrari Júnior, fez um balanço da situação. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Benicio Ferarri Junior - 07-04-25.mp3
O que diz a prefeitura de Guarapari: foi o município mais afetado pelas fortes chuvas registradas nas últimas 24 horas em todo o Espírito Santo, com um acumulado de 194,2 mm. Diversos pontos da cidade sofreram alagamentos, e o município segue em alerta amarelo nesta segunda-feira, com previsão de mais chuvas intensas.
Durante o domingo (06), ocorreram quedas de árvores em São Miguel, Jabuticaba, e em Muquiçaba. A estrutura metálica de um evento montado na Praia do Morro também foi derrubada. No bairro Lagoa Funda, um muro de arrimo cedeu, deixando duas pessoas feridas. Com a queda do muro, parte do terreno foi tomada pela lama, mas a estrutura da residência não foi comprometida.
Equipes da Secretaria de Obras, da Secretaria de Integração da Cidade e da Defesa Civil estão no local, avaliando os riscos e isolando a área afetada. A família foi orientada a não permanecer no local devido ao risco de novos deslizamentos, uma vez que o solo está extremamente encharcado.
Duas escolas tiveram as aulas suspensas nesta segunda-feira, devido ao alagamento das ruas no entorno: a Escola Francisco Araújo, no bairro Perocão, e a Escola Ormy Loureiro, no bairro Lameirão. Outras escolas também foram afetadas pontualmente, mas as aulas seguem normalmente nas demais instituições.
As autoridades municipais continuam acompanhando a situação de perto e reforçam a necessidade de atenção redobrada. "Pedimos que a população redobre a atenção, especialmente em regiões sujeitas a alagamentos e deslizamentos de terra. Em caso de emergência, a orientação é acionar imediatamente a Defesa Civil", destaca o secretário Ronaldo Gomes. Os contatos para acionar a Defesa Civil são: 2798896-6125 ou Disque 199. Uma casa foi completamente inundada no bairro Perocão, e a Defesa Civil está no local neste momento.

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