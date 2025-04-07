Guarapari foi a cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas

Praia do Morro, Guarapari - ponto de alagamento perto da praia Crédito: Leitor A Gazeta

Vai continuar chovendo no Espírito Santo nesta segunda-feira (07), segundo a Defesa Civil Estadual, da região litorânea que abrange a cidade de Guarapari até o litoral Norte do Estado. No entanto, a tendência é de que seja de intensidade fraca a moderada, o que não afasta o risco de alagamentos e deslizamentos. A cidade de Guarapari, inclusive, foi a que apresentou o maior acumulado de chuva das últimas 24 horas, com quase 200 mm. Em entrevista à CBN Vitória, o assessor especial do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, coronel Benício Ferrari Júnior, fez um balanço da situação.

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O que diz a prefeitura de Guarapari: foi o município mais afetado pelas fortes chuvas registradas nas últimas 24 horas em todo o Espírito Santo, com um acumulado de 194,2 mm. Diversos pontos da cidade sofreram alagamentos, e o município segue em alerta amarelo nesta segunda-feira, com previsão de mais chuvas intensas.

Durante o domingo (06), ocorreram quedas de árvores em São Miguel, Jabuticaba, e em Muquiçaba. A estrutura metálica de um evento montado na Praia do Morro também foi derrubada. No bairro Lagoa Funda, um muro de arrimo cedeu, deixando duas pessoas feridas. Com a queda do muro, parte do terreno foi tomada pela lama, mas a estrutura da residência não foi comprometida.

Equipes da Secretaria de Obras, da Secretaria de Integração da Cidade e da Defesa Civil estão no local, avaliando os riscos e isolando a área afetada. A família foi orientada a não permanecer no local devido ao risco de novos deslizamentos, uma vez que o solo está extremamente encharcado.

Duas escolas tiveram as aulas suspensas nesta segunda-feira, devido ao alagamento das ruas no entorno: a Escola Francisco Araújo, no bairro Perocão, e a Escola Ormy Loureiro, no bairro Lameirão. Outras escolas também foram afetadas pontualmente, mas as aulas seguem normalmente nas demais instituições.