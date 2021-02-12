Guarapari: fiscalização para evitar aglomerações durante o carnaval

A cidade de Guarapari publicou decreto para evitar a propagação do novo coronavírus, proibindo a entrada de ônibus de turismo e excursão, microônibus, vans e similares na cidade. Veículos com equipamentos de som acima de 50 decibéis no município também não estão permitidos, assim como uso de caixas de som nas praias. O texto determina ainda a proibição de qualquer evento de carnaval, como blocos e desfiles. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Postura e Trânsito de Guarapari, Luiz Carlos Cardozo, detalha as medidas de fiscalização que serão tomadas para evitar aglomerações durante o carnaval. Acompanhe!