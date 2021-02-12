Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Guarapari: fiscalização para evitar aglomerações durante o carnaval
COVID-19

Guarapari: fiscalização para evitar aglomerações durante o carnaval

Um decreto para evitar a propagação do novo coronavírus proibe a entrada de ônibus de turismo e excursão, microônibus, vans e similares na cidade. Veículos com equipamentos de som acima de 50 decibéis no município também não estão permitidos, assim como uso de caixas de som nas praias

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 12:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 fev 2021 às 12:34
A cidade de Guarapari publicou decreto para evitar a propagação do novo coronavírus, proibindo a entrada de ônibus de turismo e excursão, microônibus, vans e similares na cidade. Veículos com equipamentos de som acima de 50 decibéis no município também não estão permitidos, assim como uso de caixas de som nas praias. O texto determina ainda a proibição de qualquer evento de carnaval, como blocos e desfiles. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Postura e Trânsito de Guarapari, Luiz Carlos Cardozo, detalha as medidas de fiscalização que serão tomadas para evitar aglomerações durante o carnaval. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Cardozo - 12-02-21

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados