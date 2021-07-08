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Covid-19

Guarapari e Vila Velha vão começar a vacinar grupo 30+ sem comorbidades

As informações são da supervisora de Atenção à Saúde de Guarapari, Gabriela Mezadri, e do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 12:04

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

08 jul 2021 às 12:04
Aplicação da vacina para a Covid-19
Aplicação da vacina para a Covid-19 Crédito: Sergio Melo/Fiocruz
Guarapari anunciou que vai abrir nesta quinta-feira (08), às 16h30, o agendamento a vacinação contra a covid-19 para pessoas acima de 30 anos sem comorbidades. Serão disponibilizadas 2.118 doses e o agendamento deverá ser feito no site da Prefeitura. É preciso levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável. Em entrevista à CBN Vitória, a supervisora técnica de Atenção à Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, Gabriela Mezadri, explicou que quem marcar e não comparecer vai ter o CPF bloqueado para novo agendamento por 30 dias. Ouça:
Patricia Vallim entrevista Gabriela Mezadri - 08/07/2021
O município de Vila Velha também vai abrir agendamento para o novo público de 30 a 34 anos. Nesta quinta-feira (8), serão disponibilizadas 6.500 vagas. A oferta será escalonada: para pessoas de 30 e 31 anos, as vagas serão ofertadas às 11h; para a faixa etária de 32 e 33, o sistema abrirá às 14h; os munícipes de 34 anos poderão acessar o sistema de agendamento a partir das 16h. À CBN Vitória, o prefeito Arnaldinho Borgo afirmou que Vila Velha estuda colocar os "sommeliers" de vacina e os faltosos no final da fila da vacinação, mas atualmente ainda não existe punição. Ouça:
Patricia Vallim entrevista Arnaldinho Borgo - 08/07/2021

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