Guarapari deverá reunir 1 milhão de pessoas para a chegada de 2026

É clima de virada de ano! A cidade turística sempre demandada no fim de ano, Guarapari terá queima de fogos e shows espalhados por várias regiões do município na noite do dia 31 de dezembro. Os locais confirmados para queima de fogos são Meaípe, Enseada Azul, Praia do Riacho, Centro, Praia do Morro, Santa Mônica, Recanto da Sereia e Buenos Aires. Segundo a prefeitura de Guarapari, a ampliação dos pontos tem como objetivo descentralizar o público, melhorar a organização, garantir mais segurança e proporcionar uma experiência mais confortável para moradores e turistas.

Além do aumento dos locais, a prefeitura informa que preparou uma nova concepção artística para os fogos, com mudanças no formato e na apresentação visual do espetáculo, tornando a virada ainda mais especial e moderna. "Seguindo a legislação estadual, a queima de fogos utilizará artefatos de baixo impacto sonoro, reforçando o compromisso do município com o bem-estar coletivo, especialmente de crianças, idosos, pessoas com sensibilidade auditiva e animais", explica. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Rodrigo Borges, falou sobre a expectativa e estimou que a cidade já reune um milhão de pessoas para a chegada de 2026. Ouça a conversa completa!