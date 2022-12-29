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Que venha 2023

Guarapari deve receber 500 mil pessoas na virada do ano, estima prefeitura

Ouça detalhes na entrevista com a secretária Municipal de Turismo, Helione Bacovis

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 10:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 dez 2022 às 10:36
Praia de Peracanga, em Guarapari, ficou lotada durante as comemorações do réveillon
Praia de Peracanga, em Guarapari, ficou lotada durante as comemorações do réveillon Crédito: Leitor A Gazeta
De acordo com uma estimativa feita pela prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), a expectativa do município é atrair aproximadamente quinhentas mil pessoas para o balneário nesta virada do ano. Na cidade, a queima de fogos vai ocorrer nas orlas de Setiba, Centro, Peracanga, Meaípe, e em três pontos na Praia do Morro – início da praia, próximo ao Marlin e no Morro da Pescaria. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura de Guarapari, Helione Bacovis, traz o panorama da cidade para a data e as expectativas para o verão.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Helione Bacovis - 29-12-22.mp3
Na Praia do Morro, próximo ao horário da queima de fogos, a Av. Beira Mar ficará interrompida logo após o quiosque seis, até o final da Av Paris. O trânsito será direcionado para a Av. Oceânica. Para colocação de tendas, é necessário fazer a solicitação junto a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag). Os documentos necessários são: documentos pessoais, comprovante de residência, requerimento padrão para colocação e uso de tenda na praia, informar um ponto de referência, a praia desejada, e efetuar o pagamento da taxa de expediente na Secretaria da Fazenda (Semfa). O cadastro poderá ser feito até sexta-feira, dia (30), na sede da Semag, Rua Benedito Rosa, nº 1133, Itapebussu. 

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