Guarapari deve receber 500 mil pessoas na virada do ano, estima prefeitura

De acordo com uma estimativa feita pela prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), a expectativa do município é atrair aproximadamente quinhentas mil pessoas para o balneário nesta virada do ano. Na cidade, a queima de fogos vai ocorrer nas orlas de Setiba, Centro, Peracanga, Meaípe, e em três pontos na Praia do Morro – início da praia, próximo ao Marlin e no Morro da Pescaria. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura de Guarapari, Helione Bacovis, traz o panorama da cidade para a data e as expectativas para o verão.