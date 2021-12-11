Guarapari: as orientações de segurança para as festas de fim de ano e férias

O verão começa no próximo dia 21 de dezembro, data que é seguida pelo Natal, em 25, e pelo Réveillon, em 1º de janeiro. Com a chegada da estação mais quente do ano, aliada ao período de férias, a cidade de Guarapari começa a ficar mais movimentada de pessoas que possuem casas de veraneio e também de turistas. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, orienta moradores, visitantes e comerciantes sobre medidas de segurança neste período. Acompanhe!
Em uma ação conjunta, as Polícias Civil e Militar têm empenhado esforços no combate aos crimes contra o patrimônio em Guarapari, especialmente furtos, roubos e receptação de celulares. As orientações vão desde medidas de segurança nas ruas, até sugestões aos comerciantes do ramo de compra, venda e manutenção de celulares, que podem responder pelo crime de receptação caso adquiram ou desbloqueiem celulares roubados e furtados.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Guilherme Eugênio Rodrigues - 11-12-21.mp3