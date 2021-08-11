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Guarapari alerta para visitas de golpistas tentando se passar por funcionários da saúde

A administração destaca que as equipes da saúde já são conhecidas da comunidade e sempre andam uniformizados e com crachá

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 ago 2021 às 11:14
Coronavírus
Coronavírus Crédito: CDC/Pexels
A prefeitura de Guarapari alerta sobre a ação de dois homens que estão visitando casas em pelo menos dois bairros da cidade - Bela Vista e São Gabriel - e se passando por profissionais de saúde. Segundo a administração, a população deve ter cuidado porque nenhum deles têm vínculo com a Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a pasta, foi recebida uma denúncia por parte de dois moradores da região, que procuram a Unidade de Saúde responsável pelo atendimento aos bairros informando a situação e perguntando se eram mesmo funcionários, pois não tinham identificação. Em entrevista à CBN Vitória, a supervisora técnica de Atenção à Saúde, Gabriela Mezadri, fala do assunto.
"A secretaria alerta que estas pessoas não são funcionárias da prefeitura e que a administração não fornece esse tipo de serviço por meio de nenhuma empresa terceirizada. As visitas realizadas pelas equipes são realizadas por agentes já conhecidos da comunidade, sempre uniformizados e com crachá. Em caso de dúvida, ligue para (27) 3261.2972", informa. Ouça as orientações completas com relação ao tema!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gabriela Mezadri - 11-08-21.mp3

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