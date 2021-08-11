Guarapari alerta para visitas de golpistas tentando se passar por funcionários da saúde

A prefeitura de Guarapari alerta sobre a ação de dois homens que estão visitando casas em pelo menos dois bairros da cidade - Bela Vista e São Gabriel - e se passando por profissionais de saúde. Segundo a administração, a população deve ter cuidado porque nenhum deles têm vínculo com a Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a pasta, foi recebida uma denúncia por parte de dois moradores da região, que procuram a Unidade de Saúde responsável pelo atendimento aos bairros informando a situação e perguntando se eram mesmo funcionários, pois não tinham identificação. Em entrevista à CBN Vitória, a supervisora técnica de Atenção à Saúde, Gabriela Mezadri, fala do assunto.