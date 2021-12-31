Guarapari alerta para aumento nos casos de gripe e procura por atendimento

A prefeitura de Guarapari alerta para um aumento no número de casos de gripe (Influenza) na cidade. O informe da prefeitura diz que "o momento é de cuidados. Siga as medidas de combate a gripe e a Covid-19. Em caso de sintomas leves, procure a unidade de saúde mais próxima. Só procure a Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h, se apresentar sintomas graves como falta de ar e febre", diz. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária Municipal de Saúde de Guarapari, Alessandra Albani, detalha o cenário na cidade. Ouça a entrevista completa!