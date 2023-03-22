Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Guaiamum na pista: 'Orientação do Aeroporto de Vitória foi correta e preventiva'
Fato inédito

Guaiamum na pista: 'Orientação do Aeroporto de Vitória foi correta e preventiva'

Ouça detalhes na entrevista com o gerente de Segurança Operacional do Aeroclube do Espírito Santo, Marcos Nacif

Publicado em 22 de Março de 2023 às 10:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 mar 2023 às 10:38
Guaiamum encontrado na pista de pouso do Aeroporto de Vitória
Guaiamum encontrado na pista de pouso do Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação I Montagem
O gerente de Segurança Operacional do Aeroclube do Espírito Santo, Marcos Nacif,  em entrevista à rádio CBN Vitória, explicou que a decisão da torre do Aeroporto de Vitória, de alertar o piloto de uma aeronave para que não pousasse até a retirada de um possível animal na pista, é correta e preventiva. Segundo Nacif, apesar do fato inédito da presença de um guaiamum na pista do Aeroporto de Vitória, a existência de qualquer animal pode colocar em risco pousos e decolagens. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Marcus Nacif - 22-03-23.mp3
Por volta das 23h da última segunda-feira (20) , o comandante da aeronave da GOL, voo G32094, reportou a presença de muitos caranguejos na pista. O fato para lá de inusitado teria sido reportado à torre de comando por outro piloto de uma aeronave que desceu momentos antes e avistou o crustáceo. A gravação do áudio foi feita por um passageiro. O comandante disse ainda que a torre de controle obrigou a aeronave a aguardar até que uma equipe do aeroporto fizesse uma vistoria no local e o recolhimento dos animais.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a assessoria do Aeroporto de Vitória confirmou o fato, mas explicou que não foram vários, e sim um caranguejo. "A Zurich Airport Brasil informa que foi verificada a presença de 1 caranguejo na pista. A equipe de fauna do aeroporto foi acionada. Este é o procedimento padrão previsto para esses casos. Logo após a retirada do animal, as operações seguiram regularmente. A aeronave do vídeo pousou cerca de 10 minutos depois do speech do comandante, que não retratou a realidade da situação. Ocorrência por volta de 23h10 de segunda-feira", comunicou a empresa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Canetas emagrecedoras: veja como recuperar a massa muscular perdida
Condomínios Minha Casa Minha Vida
Minha Casa, Minha Vida foi responsável por quase metade das vendas de imóveis no 1º trimestre
Acidente deixa motociclista morto na Terceira Ponte
Acidentes com motos se concentram em vias sem sinalização e radares, diz pesquisa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados