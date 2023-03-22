Guaiamum na pista: 'Orientação do Aeroporto de Vitória foi correta e preventiva'

Guaiamum encontrado na pista de pouso do Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação I Montagem

O gerente de Segurança Operacional do Aeroclube do Espírito Santo, Marcos Nacif, em entrevista à rádio CBN Vitória, explicou que a decisão da torre do Aeroporto de Vitória, de alertar o piloto de uma aeronave para que não pousasse até a retirada de um possível animal na pista, é correta e preventiva. Segundo Nacif, apesar do fato inédito da presença de um guaiamum na pista do Aeroporto de Vitória, a existência de qualquer animal pode colocar em risco pousos e decolagens.

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Por volta das 23h da última segunda-feira (20) , o comandante da aeronave da GOL, voo G32094, reportou a presença de muitos caranguejos na pista. O fato para lá de inusitado teria sido reportado à torre de comando por outro piloto de uma aeronave que desceu momentos antes e avistou o crustáceo. A gravação do áudio foi feita por um passageiro. O comandante disse ainda que a torre de controle obrigou a aeronave a aguardar até que uma equipe do aeroporto fizesse uma vistoria no local e o recolhimento dos animais.