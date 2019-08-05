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ÁGUA

Água para agricultura somente dois dias por semana em São Roque

A situação se agravou na região por conta da estiagem

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 12:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 ago 2019 às 12:07
Devido à estiagem na bacia do Rio Santa Maria do Doce, principal rio que abastece as cidades de São Roque do Canaã e Santa Teresa, uma nova resolução da Agência Estadual de Recursos Hídricos proíbe a captação de água e estabelece rodízio maior nestas regiões.
Em entrevista à rádio CBN Vitória, o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos, Fábio Ahnert, pelo menos 520 produtores rurais terão que diminuir o uso de água na irrigação devido à baixa vazão do Rio Santa Maria do Doce.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fábio Ahnert - 05-08-19
De acordo com a agência, o calendário passa a ser de um dia sim (com irrigação) e dois não (sem irrigação), o que dá em média captação apenas dois dias na semana.
Exceções
As restrições não se aplicam às captações com finalidade de abastecimento humano e dessedentação animal. Produção de mudas, sem acréscimo de novas, e cultivos hidropônicos também estão isentos.
Histórico
A resolução atual intensifica o cenário estabelecido na Resolução Agerh nº 002/2019 do último dia 16 de julho. O Rio Santa Maria do Doce abastece grande parte da zona rural e urbana de São Roque do Canaã e de Santa Teresa. A Cesan faz rodízio de abastecimento de água na sede de São Roque do Canaã desde o mês de junho.
A região entrou em alerta (Resolução Agerh nº 001/2019), quando a vazão do Rio Santa Maria do Doce baixou para cerca de 1,5 m³ por segundo. O cenário foi elevado a crítico devido à falta de chuvas e alta demanda de água. (Fonte Agerh).

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