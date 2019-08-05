Água para agricultura somente dois dias por semana em São Roque

Devido à estiagem na bacia do Rio Santa Maria do Doce, principal rio que abastece as cidades de São Roque do Canaã e Santa Teresa, uma nova resolução da Agência Estadual de Recursos Hídricos proíbe a captação de água e estabelece rodízio maior nestas regiões.

Em entrevista à rádio CBN Vitória, o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos, Fábio Ahnert, pelo menos 520 produtores rurais terão que diminuir o uso de água na irrigação devido à baixa vazão do Rio Santa Maria do Doce.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Fábio Ahnert - 05-08-19

De acordo com a agência, o calendário passa a ser de um dia sim (com irrigação) e dois não (sem irrigação), o que dá em média captação apenas dois dias na semana.

Exceções

As restrições não se aplicam às captações com finalidade de abastecimento humano e dessedentação animal. Produção de mudas, sem acréscimo de novas, e cultivos hidropônicos também estão isentos.

Histórico

A resolução atual intensifica o cenário estabelecido na Resolução Agerh nº 002/2019 do último dia 16 de julho. O Rio Santa Maria do Doce abastece grande parte da zona rural e urbana de São Roque do Canaã e de Santa Teresa. A Cesan faz rodízio de abastecimento de água na sede de São Roque do Canaã desde o mês de junho.