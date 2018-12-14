Água imprópria para consumo: quais os direitos dos moradores?

Moradores de Vitória e Cariacica, na Grande Vitória, relatam que recebem frequentemente uma água amarelada, com cor de barro, em casa. A própria Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) admite que essa água "barrenta" não é apropriada para o consumo. Diante desse cenário, quais passam a ser os direitos dos moradores dessa região? Para nos ajudar a entender o tema convidamos o Advogado especialista em Direito do Consumidor, Diego Pimenta Moraes, para esclarecer o assunto.

Ele destaca que o abastecimento de água tem caráter de serviço essencial e uma Concessionária realiza o trabalho de prestar, justamente, um serviço público à população. Ele sinaliza que, a partir do momento em que a própria Concessionária esclarece que a água não estava própria para consumo, ocorre uma falha na prestação do serviço. Quais passam, então, a ser seus direitos? O direito de pedir abatimento no valor cobrado no período em que ocorreu o problema e de reparar eventuais prejuízos são alguns dos destacados pelo especialista.

Ele explica que: “Como estamos diante de um cenário de falha na prestação de serviço uma série de medidas podemos ter. Entre eles está a não cobrança do valor. O consumidor, diante desta situação, em primeiro lugar, tem o direito de pedir o abatimento do período em que não recebeu a água como deveria receber. Temos um cálculo de proporcionalidade pelo período de consequência do fato”.

Segundo direito: reparar os eventuais prejuízos sofridos. “Afinal, pode ser que o consumidor possa ter custeado um transporte de água, por exemplo, durante o período. Ele tem direito de se reparado”, esclarece. Ele também explica que os moradores também direito de ter a correta informação sobre o que ocorreu por parte da Cesan. Confira!