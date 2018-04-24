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Grupos de família no WhatsApp são os que mais disseminam fake news

O pesquisador da USP, Márcio Ribeiro, participou do estudo e traz detalhes do levantamento

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 abr 2018 às 11:36
Metade dos boatos que circularam no WhatsApp sobre a vereadora carioca assassinada no mês passado, Marielle Franco (PSOL), foi em grupos de família. O dado é resultado de uma pesquisa inédita feita pelo Monitor do Debate Político no Meio Digital, da USP (Universidade de São Paulo), com respostas de 2.520 pessoas a um questionário online elaborado pelo grupo. 
Em uma entrevista ao CBN Vitória, o pesquisador e professor do curso de Sistemas de Informação da USP, Márcio Ribeiro, explica como foi feito o monitoramento. Confira! 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Márcio Ribeiro - 24-04-18
 

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