Grupo organiza homenagem no Kleber Andrade, em Cariacica

O trágico acidente envolvendo o time da Chapecoense mobilizou milhões de pessoas no mundo inteiro e rendeu diversas homenagens. Os velórios das vítimas está marcado para começar na manhã deste sábado (3) e um grupo de capixabas pretende fazer mais uma homenagem aos mortos na próxima quarta-feira (7), data que aconteceria o segundo jogo da final da Copa Sul-Americana. Em um evento criado na rede social Facebook, um grupo mobiliza uma celebração em frente ao estádio Kleber Andrade, em Cariacica, marcada para começar às 19h30. Ouça os detalhes com Kaique Dias e Eduardo Dias: