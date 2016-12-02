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ARQUIBANCADA CBN

Grupo organiza homenagem no Kleber Andrade, em Cariacica

Os velórios das vítimas está marcado para começar neste sábado

Publicado em 02 de Dezembro de 2016 às 18:00

Publicado em 

02 dez 2016 às 18:00
O trágico acidente envolvendo o time da Chapecoense mobilizou milhões de pessoas no mundo inteiro e rendeu diversas homenagens. Os velórios das vítimas está marcado para começar na manhã deste sábado (3) e um grupo de capixabas pretende fazer mais uma homenagem aos mortos na próxima quarta-feira (7), data que aconteceria o segundo jogo da final da Copa Sul-Americana. Em um evento criado na rede social Facebook, um grupo mobiliza uma celebração em frente ao estádio Kleber Andrade, em Cariacica, marcada para começar às 19h30. Ouça os detalhes com Kaique Dias e Eduardo Dias:
Arquibancada CBN - 02-12-16.mp3

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