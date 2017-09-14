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Grupo fiscaliza atividades de vereadores no Norte do Estado

Ouça a entrevista de Natache Fiel, moradora de Nova Venécia, e integrante do Grupo de Inteligência Municipal (GIM)

Publicado em 14 de Setembro de 2017 às 12:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 set 2017 às 12:56
Sair da condição de indivíduo e se tornar um cidadão. Com esta convicção é que a administradora Natache Fiel, moradora de Nova Venécia, no Norte do Estado, se uniu a outras pessoas da cidade e fundou o Grupo de Inteligência Municipal (GIM). Eles se organizaram para ficarem de olho nas decisões tomadas pelos vereadores de Nova Venécia.
O grupo criou até mesmo um ranking para avaliar os políticos de acordo com os projetos que fazem e aprovam, e compartilham isso com a população. A cidade tem 13 vereadores, com salário de aproximadamente R$ 5 mil. O compromisso semanal deles é com, somente, uma sessão na Câmara Municipal.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Natache Fiel - 14-09-17

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