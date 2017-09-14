Grupo fiscaliza atividades de vereadores no Norte do Estado

Sair da condição de indivíduo e se tornar um cidadão. Com esta convicção é que a administradora Natache Fiel, moradora de Nova Venécia, no Norte do Estado, se uniu a outras pessoas da cidade e fundou o Grupo de Inteligência Municipal (GIM). Eles se organizaram para ficarem de olho nas decisões tomadas pelos vereadores de Nova Venécia.