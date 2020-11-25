Grupo de risco e qualificação impactam na perda de vagas para idosos

Das 11.432 vagas extintas no Espírito Santo até setembro, 7.236 eram ocupadas por profissionais com idades entre 50 e 64 anos. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério da Economia. Por outro lado, essas perdas foram parcialmente compensadas por jovens com idades entre 18 e 24 anos, para os quais foram criados 6.775 novos postos de trabalho. Ou seja, os idosos perderam espaço para os jovens na pandemia.