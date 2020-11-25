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MERCADO DE TRABALHO NA PANDEMIA

Grupo de risco e qualificação impactam na perda de vagas para idosos

Ouça a entrevista da presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no ES (ABRH-ES), Kátia Vasconcelos, à CBN Vitória

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 16:56

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

25 nov 2020 às 16:56
Carteira de Trabalho Crédito: Ana Volpe/Agência Senado
Das 11.432 vagas extintas no Espírito Santo até setembro, 7.236 eram ocupadas por profissionais com idades entre 50 e 64 anos. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério da Economia. Por outro lado, essas perdas foram parcialmente compensadas por jovens com idades entre 18 e 24 anos, para os quais foram criados 6.775 novos postos de trabalho. Ou seja, os idosos perderam espaço para os jovens na pandemia.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo (ABRH-ES), Kátia Vasconcelos, explicou que o fato de idosos pertenceram ao grupo de risco para o novo coronavírus influenciou diretamente no fechamento de vagas de empregos para a faixa etária. Além disso, a falta de qualificação também prejudicou a colocação das pessoas dessa faixa etária no mercado de trabalho capixaba. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fábio Botacin - Kátia Vasconcelos - 25-11-20

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