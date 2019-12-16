Grupo de inteligência reunirá policiais civis, militares e federais

Representantes das polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal, além da secretarias estaduais de Segurança Pública e Justiça e da secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, passam a fazer parte do chamado Grupo Integrado de Operações de Segurança Pública (Giosp), no Espírito Santo.

O grupo tem como objetivo atuar na coleta de informações de inteligência, com foco no combate às organizações criminosas violentas que atuam no Estado. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o secretário de Estado da Segurança Pública, Roberto Sá, explicou que a atuação dos integrantes passa a ocorrer de forma permanente. Atualmente o grupo ocupa as instalações do Nuroc, mas futuramente estará integrado ao Ciodes.