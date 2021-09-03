Gritos dos Excluídos deverá reunir 3 mil pessoas na próxima terça-feira em Vitória

O tradicional Grito dos Excluídos acontece na próxima terça-feira, dia 7 de Setembro, em Vitória, com concentração a partir das 8h30, na Praça Getúlio Vargas. A caminhada seguirá até à Câmara de Vereadores da Capital. Pelo menos 40 entidades devem participar do movimento, que fará uma homenagem a Lula Rocha, ativista de direitos humanos que morreu este ano no Espírito Santo, em virtude complicações renais. Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (03), Padre Kelder Brandão, vigário para Ação Social Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, acredita que o movimento, que é pacífico, deverá reunir cerca de 3 mil pessoas.